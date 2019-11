Halle/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen fehlen junge Lokführer. Wie die in Halle ansässige Landesarbeitsagentur mitteilte, ist der Anteil der älteren Lokführer gestiegen. Dieser sei zugleich höher als im Bundesdurchschnitt in diesem Beruf. Den Angaben nach waren 2014 (Juni) etwa 29 Prozent der beschäftigten Lokführer über 55 Jahre alt. 2018 lag der Anteil bei fast 40 Prozent, bundesweit hingegen bei 20 Prozent. Der Gewerkschaft GdL zufolge wird sich der Mangel an Lokführern wegen der Demografie verschärfen. Deshalb sei es nötig, neben guter Bezahlung noch mehr als bisher attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dazu zählten langfristige Schicht- und Personalplanungen, sagte eine GdL-Sprecherin in Frankfurt (Main).