Halle/Erfurt (dpa/th) - Der Arbeitsmarkt in Thüringen hat sich aus Sicht der Landesarbeitsagentur im vergangenen Jahr stabil gezeigt. "Mit Blick auf das gesamte Jahr 2019 ist positiv festzustellen, dass seit 1991 in Thüringen noch nie so wenige Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen waren", erklärte der Chef der Landesarbeitsagentur, Kay Senius, am Freitag. Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit seien deutlich zurückgegangen. "Auf der anderen Seite wird die Fachkräftesicherung ein großes Problem für die Unternehmen im Freistaat bleiben", ergänzte Senius.

Im letzten Monat des abgelaufenen Jahres stieg die Arbeitslosenzahl in Thüringen saisonbedingt wieder leicht an. Nach Daten der Landesarbeitsagentur waren im Dezember 56 701 Thüringer ohne Job - etwa 1500 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote kletterte damit wieder leicht über die 5-Prozent-Grenze und lag im Dezember bei 5,1 Prozent.