Halle (dpa/sa) - Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt ist im Januar auf 7,6 Prozent gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 0,7 Prozentpunkten beziehungsweise einem Plus von 7390 Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat, wie aus Zahlen der Landesarbeitsagentur hervorgeht. "Unternehmen setzten trotz milder Witterung nach wie vor Personal in Außenberufen, wie Bau, Landwirtschaft oder Garten- und Landschaftsbau, frei", teilte Kay Senius, Chef der Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt, mit. Davon seien vor allem Männer betroffen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Arbeitslosen jedoch um gut 5800 Menschen.