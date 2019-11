Arbeitslosenquote in Thüringen auf niedrigstem Strand

Erfurt/Halle (dpa/th) - Die Arbeitslosenquote ist in Thüringen erstmals unter fünf Prozent gesunken. Im November waren 55 200 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Landesarbeitsagentur in Halle am Freitag mitteilte. Das waren fast 700 Arbeitslose weniger als im Vormonat und rund 1800 weniger als im November 2018. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,9 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats.

Trotz der saisontypischen Belebung verliere der Arbeitsmarkt an Dynamik, hieß es. Das zeige sich an einem verlangsamten Abbau der Arbeitslosigkeit. Die abflauende Konjunktur mache sich besonders in Süd- und Westthüringen bemerkbar.