Erfurt (dpa/th) - Arbeitgeber in Thüringen müssen im Schnitt etwa vier Monate warten, bis sich ein Kandidat für eine offene Stelle gefunden hat. Die Landesarbeitsagentur sprach am Freitag von im Durchschnitt 133 Tagen, die in diesem Jahr in Thüringen vergehen, bis eine Stelle besetzt ist. Das seien 21 Tage mehr als im Vorjahreszeitraum. Thüringen liege damit über dem Bundesdurchschnitt von 121 Tagen, die sich Arbeitgeber in der Regel gedulden müssen, bis ein Job vergeben ist.