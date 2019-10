Erfurt (dpa/th) - Fast jeder vierte Arbeitnehmer in Thüringen ist älter als 55 Jahre. Der Anteil der Älteren im Berufsleben sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, teilte die Landesarbeitsagentur am Dienstag auf Anfrage mit. Vor zehn Jahren gehörte erst etwa jeder siebte Beschäftigte in Thüringen dieser Altersgruppe an. Am 1. Oktober wird der internationale Tag der älteren Menschen begangen. Weil viele Arbeitnehmer in den kommenden Jahren das Rentenalter erreichten, bestehe die Gefahr, dass Know how in den Unternehmen verloren gehe, warnte der Chef der Landesarbeitsagentur, Kay Senius.