Arbeitsmarkt - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wie hat sich Hessens Arbeitsmarkt im August entwickelt? Antworten auf diese Frage gibt heute die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Frankfurt. Grundsätzlich hat sich die Nachfrage nach Arbeitskräften leicht abgeschwächt, befindet sich aber immer noch auf einem hohen Niveau, wie die Behörde bereits am Mittwoch mitteilte.

"In Hessen besteht ein hoher Bedarf an Mitarbeitern in der Logistik, dem Einzelhandel und den pflegerischen und erzieherischen Berufen. Bereits heute ist der hessische Arbeitsmarkt auf Zuwanderung angewiesen", stellte Direktionsleiter Frank Martin fest.

Im besten Juli seit 1992 war die Zahl der Arbeitslosen in Hessen wie in jedem Sommer gestiegen. 153 144 arbeitslos gemeldete Frauen und Männern waren aber immer noch 3406 weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote zog im Vergleich zum Juni um 0,2 Punkte an auf 4,5 Prozent.