Arbeitsmarkt - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessens Arbeitsmarkt verliert weiter an Schwung. Die Arbeitskräftenachfrage ist im September nach Angaben der hessischen Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur wie im Vormonat leicht gesunken. Wie sich die Zahl der Arbeitslosen in diesem Monat entwickelt hat, gibt die Regionaldirektion heute in Frankfurt bekannt.

Die meisten offenen Stellen wurden zuletzt für Berufe in der Lagerwirtschaft, dem Verkauf, im Objekt- und Personenschutz sowie in der Altenpflege bei den hessischen Agenturen für Arbeit gemeldet.

Im August war die Zahl der Menschen ohne Job in Hessen kaum noch gesunken. 152 409 Männer und Frauen waren als arbeitslos registriert. Das waren 0,5 Prozent weniger als im Juli und 0,7 Prozent weniger als im August des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,5 Prozent unverändert.