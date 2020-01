Arbeitslosigkeit in Hessen auf niedrigstem Stand seit 2009

Frankfurt/Main (dpa) - Die Arbeitslosigkeit in Hessen ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 2009 gefallen. Im Durchschnitt waren 2019 rund 149 800 Männern und Frauen im Bundesland als arbeitslos registriert, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im Vorjahr 2018 hatte es noch 154 337 Arbeitslose gegeben.

"Die letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass der Arbeitsmarkt in einem hohen Maß für Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung aufnahmefähig war", erklärte Almuth Schlosser, Mitglied der Geschäftsführung der Regionaldirektion Hessen. "Vom konjunkturellen Aufschwung konnten ebenfalls Langzeitarbeitslose und Menschen mit Behinderungen profitieren." Der Rückgang der Arbeitslosigkeit zum Jahr 2009 (211 156 Erwerbslose) betrage fast 30 Prozent.

Im Dezember 2019 stieg die Zahl der Erwerbslosen allerdings um 1,3 Prozent auf 146 700 gemessen am Vorjahreszeitraum. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Das sei aber kein Grund zur Besorgnis, da es Saisoneffekte gebe. Für 2020 erwartet die Regionaldirektion Hessen einen weiteren Anstieg der Beschäftigtenzahlen und einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit.