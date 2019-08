Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen sinken die Arbeitslosenzahlen kaum noch. Im August wurden 152 409 Männer und Frauen als arbeitslos registriert, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Das waren 0,5 Prozent weniger als im Juli und 0,7 Prozent weniger als im August des Vorjahres. Direktionschef Frank Martin wies bei einer konstanten Quote von 4,5 Prozent auf die fehlende Dynamik des Arbeitsmarktes hin: "Weniger Menschen konnten die Arbeitslosigkeit verlassen. Insbesondere die Nachfrage nach Helfertätigkeiten hat sich deutlich reduziert." Die monatlichen Rekordmeldungen der letzten Jahre ließen sich so nicht fortschreiben.