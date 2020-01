Erfurt (dpa/th) - Zur Zukunft des Arbeitsmarktes in Thüringen will sich die Landesarbeitsagentur heute in Erfurt äußern. Dabei geht es nach Angaben eines Sprechers auch um die Frage, ob es Unternehmen in den boomenden Städten künftig leichter haben, Fachkräfte zu finden als die in ländlichen Regionen. 2019 gab es in Thüringen so wenig Arbeitslose wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Laut Landesarbeitsagentur dauert es inzwischen im Schnitt 200 Tage, bis offene Stellen besetzt werden können. Im Dezember waren im Freistaat knapp 57 000 Menschen ohne feste Anstellung. Die Arbeitslosenquote war mit 5,1 Prozent die niedrigste in Ostdeutschland.