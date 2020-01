Düsseldorf (dpa/lnw) - Das neue Programm für Langzeitarbeitslose mit langem Hartz-IV-Bezug hat sich im ersten Jahr nach Angaben von Landesregierung und Arbeitsagentur als voller Erfolg erwiesen. Fast 13 000 Menschen haben in NRW über das 2019 gestartete Programm einen geförderten Job gefunden, knapp 12 000 hielten im ersten Jahr durch, wie Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und der nordrhein-westfälische Arbeitsagentur-Chef, Torsten Withake, am Montag bei einem Ortstermin in Düsseldorf sagten. Die Abbruchquote liege damit unter zehn Prozent. "Arbeit ist mehr als Geldverdienen", betonte der Minister.

"Jetzt guck ich wieder geradeaus", sagte ein Langzeitarbeitsloser, der nach jahrelanger Hartz-IV-Geschichte nun in einem Düsseldorfer ambulanten Pflegedienst Autos wartet und reinigt.

Das Angebot richtet sich an Arbeitslose, die in sieben Jahren mindestens sechs Jahre Hartz IV bekommen haben. Fünf Jahre lang wird der Job gefördert - in den ersten beiden Jahren werden die Lohnkosten voll übernommen, dann sinkt der Zuschuss jedes Jahr um zehn Prozentpunkte. Hinzu kommt ein intensives Coaching.