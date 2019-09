Arbeitslosenzahl in NRW ist im September wieder gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordrhein-Westfalen im September saisonbedingt auf rund 635 000 gesunken. Das waren knapp 22 000 Arbeitslose weniger als im August, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Montag mitteilte. Trotzdem sei eine leichte Abkühlung am Arbeitsmarkt im bevölkerungsreichsten Bundesland unübersehbar.

"Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit minimal um 672 arbeitslos gemeldete Personen gestiegen", berichtete Torsten Withake von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Das sei eine neue Entwicklung. "In den vergangenen starken Jahren hatten wir uns daran gewöhnt, dass die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich immer weiter sinkt." Leidtragende dieser Entwicklung seien in erster Linie unqualifizierte Arbeitnehmer. Fachkräfte würden dagegen weiter gesucht.

Im September 2019 lag die Arbeitslosenquote bei 6,5 Prozent, im Vormonat waren es noch 6,7 Prozent. Sie lag damit weiterhin deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 4,9 Prozent.

Nach dem Ende der Sommerpause habe der Arbeitsmarkt wieder Fahrt aufgenommen, betonte Withake. Davon hätten vor allem junge Menschen profitiert, die nach dem Ende der Ausbildung schnell eine neue Stelle gefunden hätten. Die Arbeitslosigkeit bei den Menschen unter 25 Jahren sank um gut 10 Prozent.