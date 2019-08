Düsseldorf (dpa/lnw) - Fast eine halbe Million Beschäftigte in rund 53 000 Betrieben profitieren von Tarifverträgen, die in Nordrhein-Westfalen für allgemeinverbindlich erklärt worden sind. Damit genießen auch all jene Arbeitnehmer und Arbeitgeber der jeweiligen Branche Planungs- und Lohnsicherheit, die eigentlich nicht tarifgebunden waren.