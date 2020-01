Chemnitz/Dresden (dpa/sn) - Zum Jahresende 2019 ist die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen leicht angestiegen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz am Freitag mitteilte, waren im Dezember 110 600 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Dies sind 3300 mehr als im Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote stieg vom Rekordtief von 5,0 Prozent auf 5,2 Prozent. Den Angaben zufolge ist das saisonal bedingt.

Eine positive Bilanz zog die Regionaldirektion für das gesamte abgelaufene Jahr. Im Durchschnitt waren 116 000 Menschen in Sachsen arbeitslos, die Quote lag im Jahresdurchschnitt bei 5,5 Prozent. Dies sei der geringste Wert seit der Erfassung der Arbeitslosenstatistik im Jahr 1991.

"Der sächsische Arbeitsmarkt hat sich auch im Jahr 2019 weiter gut entwickelt - es entstanden zusätzliche Arbeitsplätze, viele Menschen konnten ihre Arbeitsuche erfolgreich beenden, und die Stellenmeldungen der Betriebe blieben weiter auf hohem Niveau", sagte Regionaldirektionschef Klaus-Peter Hansen.