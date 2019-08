Chemnitz (dpa/sn) - In Sachsen ist die Zahl der Arbeitslosen leicht angestiegen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz am Donnerstag mitteilte, waren im August gut 115 000 Frauen und Männer im Freistaat arbeitslos. Im Vormonat lag die Zahl der Arbeitslosen bei 113 700. Nach dem Rekordtief von 5,3 Prozent kletterte die Arbeitslosenquote im 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Im August 2018 waren in Sachsen bei einer Quote von 5,8 Prozent gut 123 000 Menschen arbeitslos gemeldet.