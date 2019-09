Chemnitz (dpa/sn) - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen hat einen neuen Tiefststand erreicht. Im September waren 111 000 Männer und Frauen erwerbslos. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,2 Prozent. Dies seien die geringste Arbeitslosenzahl und Arbeitslosenquote seit 1991, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz am Montag mit. Das bisherige Rekordtief lag bei 112 000 Arbeitslosen und einer Quote von 5,3 Prozent im Juni dieses Jahres.

Im Vergleich zum Vormonat waren im September rund 4500 Menschen weniger ohne Arbeit. Die Quote sank um 0,2 Prozentpunkte. Grund für die positive Entwicklung ist nach Angaben der Regionaldirektion die beginnende Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Vor Jahresfrist waren in Sachsen bei einer Quote von 5,6 Prozent 119 000 Menschen ohne Arbeit.