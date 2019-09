Herbst sorgt für Rückgang der Arbeitslosenzahlen in Berlin

Berlin (dpa/bb) - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Berlin wie zu Beginn des Herbsts üblich zurückgegangen. 152 366 Menschen in der Hauptstadt waren im September ohne Job, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Montag mitteilte. Das waren 3882 Menschen weniger als im August und 189 weniger als im September des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum August um 0,2 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ging sie leicht um 0,1 Prozentpunkte zurück.

"Entgegen der bundesweiten Anzeichen für eine Konjunkturschwäche zeigt sich der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg mit der zu beobachtenden Herbstbelebung alles in allem stabil und robust", teilte der Chef der Regionaldirektion, Bernd Becking, mit. Zudem suchten die Unternehmen weiterhin Personal. 26 956 freie Stellen waren im September in Berlin gemeldet. Das waren 1084 Stellen mehr als noch im September 2018.