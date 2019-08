Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Vollzeitbeschäftigte im Landkreis Elbe-Elster verdienen im bundesweiten Vergleich monatlich mit 2324 mit am wenigsten. Der sächsische Landkreis Görlitz ist mit 2272 Euro bundesweites Schlusslicht, Elbe-Elster liegt auf dem fünftletzten Platz. Das zeigen aktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit, die die Linke im Bundestag ausgewertet hat und die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlagen. Innerhalb Brandenburgs wurde in der Landeshauptstadt Potsdam mit 3073 Euro durchschnittlich am meisten verdient.