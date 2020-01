Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) - Bei den Jobcentern in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr weniger Widersprüche und Klagen in der Grundsicherung eingereicht worden als noch im Jahr davor. Menschen, die Leistungen vom Jobcenter erhalten - also etwa arbeitslose Menschen, die Hartz IV beziehen - haben im vergangenen Jahr 20 800 Widersprüche und 2400 Klagen eingereicht, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das waren demnach 400 beziehungsweise 200 weniger als noch im Vorjahr. 67 Prozent aller Widersprüche und 65 Prozent aller Klagen seien zurückgewiesen oder zurückgezogen worden.

Mit einem Anteil von 18 Prozent war die häufigste Ursache für einen Widerspruch das Thema "Aufhebung und Erstattung" der Grundsicherung, wie die Regionaldirektion mitteilte. Widersprüche für Bescheide zur Anrechnung von Einkommen und Vermögen waren demnach mit 15 Prozent die zweithäufigste und solche zur Berechnung der Kosten für Unterkunft und Heizung die dritthäufigste Ursache (13 Prozent). Auf Bescheide zur Berechnung der Kosten für Unterkunft und Heizung bezogen sich nach Angaben der Regionaldirektion rund 14 Prozent aller Klagen und 8 Prozent auf Sanktionen.