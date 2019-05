16. Mai 2019, 18:58 Uhr Arbeiten oder Weiterstudieren Mit Kopf und Herz

Wer den Master machen möchte, muss zunächst eine Reihe von Entscheidungen treffen. Aber braucht es nach dem Bachelor überhaupt ein zweites Studium?

Von Theresa Tröndle

Die Bachelorarbeit ist noch nicht abgegeben, da steht schon die nächste wichtige Entscheidung an: Direkt in den Beruf starten, ein Praktikum machen oder besser weiterstudieren? Vor dieser Frage stehen in wenigen Jahren die knapp 510 400 Studierenden, die sich laut vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamts im Studienjahr 2018 an einer Hochschule eingeschrieben haben. Ob ein Master sinnvoll ist, zu welchem Zeitpunkt man ihn machen sollte und ob er sich auszahlt, hängt vom Berufswunsch und der Persönlichkeit ab. Die wichtigsten Fragen ...