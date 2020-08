Von Felicitas Wilke

Pünktlich zum Schulstart mussten sich mehrere Mitarbeiter des Bildungsministeriums in Mecklenburg-Vorpommern in häusliche Isolation begeben. Eine Mitarbeiterin hatte etwas getan, was in Zeiten einer Pandemie die so ziemlich denkbar schlechteste Idee ist: Sie ging mit Symptomen, mutmaßlich mit den Anzeichen einer Erkältung, ins Büro, wie der NDR vergangene Woche berichtete.