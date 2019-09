Artikel per E-Mail versenden

Wer an sich als Arbeitnehmer denkt, hält sich ökologisch womöglich nicht für zuständig. Die anderen sollen es reißen. Die Vielflieger zum Beispiel. Die Wirtschaft. Oder die Politiker. In Wahrheit können Beschäftigte selbst auf vielerlei Art für mehr Nachhaltigkeit sorgen, die relevant ist. Das fängt beim eigenen Verhalten an - und schließt ein, den eigenen Arbeitgeber zu beeinflussen oder sich bestimmte Berufe zu suchen.