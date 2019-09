Schwerin (dpa/mv) - Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern bekommen auf dem Weg in die digitale Zukunft nun auch Rat und Hilfe. Dazu haben Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften mit Unterstützung des Landes ein Kompetenzzentrum eingerichtet. Es ist im Technologiezentrum Rostock-Warnemünde angesiedelt und wird zunächst drei Fachleute beschäftigen. Die Metall- und Elektroindustrie im Land habe bereits einige Erfahrungen mit der Digitalisierung gesammelt. Er begrüße es daher, dass Nordmetall und IG Metall den Startschuss für das Kompetenzzentrum gegeben hätten und andere Branchen von den Erfahrungen profitieren könnten, erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Projekts. Das Zentrum begleite Digitalisierungsvorhaben in Firmen, sammle Wissen und organisiere den Erfahrungsaustausch. Laut Glawe fördert das Wirtschaftsministerium das Vorhaben mit einer Million Euro.