Ron Paasch nahm das Blattgold mit einem Pinsel von Papierblättchen, die wie Post-its aufeinandergestapelt neben ihm lagen. Dann strich er es über die Currywurst. Das hat den Wert der Currywurst verfünffacht. Dennoch sagt Paasch heute über die besondere Verzierung, die für eine Hoteleröffnung in Berlin gewünscht war: "Das Gold schmeckt nach nichts, das sieht einfach nur toll aus. Es macht das Essen aber nicht besser. Das ist das Sinnloseste, was es gibt." Das war einer dieser Momente, in denen Paasch sich gefragt hat, welchen Sinn sein damaliger Job als Koch in Edelrestaurants hat.