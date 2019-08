Halle (dpa/sa) - Die Zahl erwerbstätiger Senioren steigt in Sachsen-Anhalt. Rund 21 000 Frauen und Männer im Alter von 65 Jahren und älter verdienten sich im vergangenen Jahr etwas dazu oder bestritten so ihren Hauptlebensunterhalt, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle auf der Grundlage des Mikrozensus - einer repräsentativen Haushaltsbefragung - mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 4000 Senioren oder 24 Prozent mehr. Somit waren rund vier Prozent der Senioren erwerbstätig.