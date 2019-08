Halle (dpa/sa) - Immer mehr Menschen aus anderen Bundesländern kommen zur Arbeit nach Sachsen-Anhalt. Die Zahl der sogenannten Einpendler, die ihren Wohnort in einem anderen Bundesland und ihren Arbeitsplatz in Sachsen-Anhalt haben, ist in den letzten zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen. Das teilte die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Halle mit.