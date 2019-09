Kein Urlaub in Freistellungsphase bei Altersteilzeit

Erfurt (dpa) - Arbeitnehmer haben einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zufolge keinen Urlaubsanspruch in der Freistellungsphase bei Altersteilzeitmodellen. Ihnen stehe "mangels Arbeitspflicht kein gesetzlicher Anspruch auf Erholungsurlaub zu", entschieden die höchsten deutschen Arbeitsrichter am Dienstag in Erfurt (9 AZR 481/18).

Verhandelt wurde ein Fall aus Nordrhein-Westfalen. Der Kläger war der Meinung, das ihm auch während der Freistellungsphase Urlaub zustehe. Bereits die Vorinstanzen hatten seine Klage abgewiesen.

Vollziehe sich der Wechsel von der Arbeits- in die Freistellungsphase im Verlauf des Kalenderjahres, müsse der Urlaubsanspruch entsprechend der Zahl der Tage mit Arbeitspflicht berechnet werden, so die Erfurter Richter. Diese Vorgabe hatte der Arbeitgeber des Klägers erfüllt.