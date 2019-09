Senat will mehr Beschäftigte von Bildungsurlaub überzeugen

Berlin (dpa/bb) - In Berlin sollen mehr Arbeitnehmer von ihrem gesetzlich verbrieften Recht auf Bildungsurlaub Gebrauch machen. Der Senat und die Landeszentrale für politische Bildung starteten dazu am Mittwoch eine entsprechende Kampagne. "Lebenslanges Lernen ist in einer sich stark wandelnden Arbeitswelt sehr wichtig", sagte Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke). Von beruflicher Weiterbildung hätten sowohl Beschäftigte als auch Unternehmen etwas.

Gleichwohl nutzten im Vorjahr laut Arbeitsverwaltung weniger als ein Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten solche Angebote im Rahmen von Bildungsurlaub. In Berlin hat jeder Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf zehn Tage Bildungsurlaub innerhalb von zwei Kalenderjahren.