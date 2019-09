So sitzt eine Chefin: Anna Wintour von der amerikanischen Vogue in ihrer Büro-Suite.

Vergessen wir einmal alles, was wir je über Anna Wintour gehört haben. Alles, außer dass jeden Morgen jemand bei ihr vorbeikommt, um ihren Bob zu föhnen (Bob ist ihre Frisur, der Mann an ihrer Seite heißt Shelby). Das sollte man auf keinen Fall vergessen, da es zu den wenigen Dingen auf dieser Welt gehört, die noch exzentrisch sind. Wir merken uns also: Jeden Morgen kommt sehr früh jemand bei Anna Wintour zu Hause im schönen Greenwich Village in New York vorbei, um ihr die Haare zu föhnen.