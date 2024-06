Die Verbraucherschutzminister aus neun Bundesländern haben sich auf ihrer jüngsten Konferenz für eine Maßnahme ausgesprochen, die Fachgesellschaften in Deutschland schon lange fordern: eine Steuer auf zuckerhaltige Softdrinks einzuführen, um deren Konsum zu drosseln. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Steuern oder ähnliche Abgabe auf Süßgetränke nachdrücklich. Was man über deren Effekte weiß.

Was ist so problematisch an Süßgetränken?

Zucker trägt dazu bei, dass sich Übergewicht und Typ-2-Diabetes entwickeln. Gerade die Softgetränke verführen dazu, besonders viel Zucker und Kalorien aufzunehmen, da ihr Konsum kein Sättigungsgefühl hinterlässt. Diese Getränke bieten zudem in der Regel keinen Nährwert. Das heißt, hier werden oft zusätzliche und nutzlose Kalorien aufgenommen.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass Erwachsene mit einem täglichen Kalorienbedarf von 2000 Kilokalorien maximal 50 Gramm Zucker pro Tag zu sich nehmen. Kindergartenkinder sollten nur halb so viel aufnehmen. Marktchecks der Verbraucherzentralen haben gezeigt, dass viele Getränke so stark gesüßt sind, dass Kinder die Tageshöchstmenge bereits mit einem halben Liter überschreiten.

Zucker fördert zudem Karies. Das spezielle Problem der Softdrinks sei, dass viele Menschen in hoher Frequenz einige Schlucke davon trinken, sagt Konstantin von Laffert, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer. „Die Zähne werden dann über lange Zeiträume mit Zuckerlösung umspült.“

Bakterien im Mund wandeln Zucker in Säuren um, die dann die Zähne angreifen. Softdrinks verstärken diesen Effekt, da sie neben dem Zucker auch saure Bestandteile enthalten. Wer also permanent Brause oder Cola schlürft, hält über viele Stunden des Tages ein ungünstiges saures Milieu in seinem Mund aufrecht. Dies passiert auch bei Kleinkindern, die quasi den ganzen Tag an einem Fläschchen mit süßen Getränken nuckeln. Bei ihnen werden zum Teil stark zerstörte Gebisse festgestellt, die manchmal nur noch in Vollnarkose behandelbar seien, sagt der Zahnmediziner von Laffert.

Wo gibt es bereits solche Steuern?

Nach Angaben der WHO haben bis Ende Februar dieses Jahres 115 Länder eine Abgabe auf Süßgetränke eingeführt. Dazu gehören die meisten Staaten in Mittel- und Südamerika, einige afrikanische Länder sowie eine ganze Reihe europäischer Nationen, darunter Großbritannien, Frankreich, Italien und Portugal.

Welche Folgen wurden beobachtet?

Mittlerweile haben Dutzende Studien aus verschiedenen Ländern den Effekt der Abgaben untersucht. Eine Meta-Analyse im Fachblatt Jama Network Open hat 2022 mehr als 80 dieser Arbeiten zusammengefasst und gezeigt, dass die Abgaben den Absatz der Süßgetränke tatsächlich senken. Konkret ergab die Analyse, dass pro zehn Prozent Preiserhöhung, die Verkäufe um durchschnittlich 15 Prozent sanken. Zu nahezu identischen Ergebnissen kommt die WHO, die vor wenigen Tagen neue Richtlinien zur Besteuerung von Lebensmitteln veröffentlicht hat, in der auch eine Auswertung der bisherigen Forschungsliteratur enthalten ist.

Es ist gut belegt, dass Konsumenten sensibel auf Preiserhöhungen reagieren, wenn sie das Erzeugnis als nicht notwendig erachten und es ausreichend Alternativen gibt. Diese Faktoren scheinen bei der Süßgetränkeabgabe zum Tragen zu kommen. Studien haben gezeigt, dass Käufer von zuckrigen Getränken Kaffee, Tee, Milch oder Wasser als Ausweichoption ansehen. Sie wenden sich daher vergleichsweise leicht von den süßen Produkten ab.

Das ist offenbar auch den Produzenten klar. In Großbritannien müssen Hersteller seit 2018 eine Abgabe auf zuckerhaltige Getränke zahlen. Die Möglichkeit, diese Abgabe an die Verbraucher weiterzureichen und die Preise zu erhöhen, hielten viele Firmen offenkundig für keine günstige Option. Stattdessen senkten sie den Zuckergehalt in den Getränken, um ihn unter die Grenze für die Abgabe zu drücken. Die Folge: Unter den Softdrinks fiel der Anteil der abgabenpflichtigen, weil zu zuckerhaltigen Drinks von erwarteten 50 Prozent auf 15 Prozent.

Solche Rezepturänderungen sind ein weiterer erwünschter Effekt von Zuckersteuern. Allerdings gibt es bisher kaum gute Daten, die sie auch anderswo belegen.

Wie wirken sich die Abgaben auf die Gesundheit aus?

Tatsächlich lässt sich diese Frage bisher nicht beantworten. Das liege auch daran, dass die Abgaben in vielen Ländern noch gar nicht so lange in Kraft sind, dass sich gesundheitliche Veränderungen schon nachweisen ließen, schreibt die WHO in ihrer Richtlinie. Dennoch warnen deren Autoren bereits vor zu großen Erwartungen. Eine einzelne Maßnahme könne vermutlich keine sehr großen Effekte erzielen. Die Steuer- und Preispolitik müsse daher ein Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets sein, um größere Wirkung zu entfalten.

Gibt es negative Effekte?

Weder die Meta-Analyse noch die WHO-Richtlinie konnten negative Auswirkungen der Abgabe belegen. So gab es in den ausgewerteten Studien keine Hinweise, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Auch hohe Kosten für die Implementierung der Maßnahme seien nicht zu erwarten, heißt es bei der WHO. Damit dürften die Abgaben mindestens kosteneffektiv sein, das heißt, dass ihr Nutzen die Kosten rechtfertigt. Womöglich könnten sie sogar Kosten im Gesundheitssystem einsparen, wenn mit ihrer Hilfe Krankheiten vermieden werden.

Ist die Steuer ungerecht?

Höhere Preise treffen Menschen mit weniger Geld härter. Ihre Wahlfreiheit ist damit stärker eingeschränkt, was man als ungerecht empfinden kann. Auf der anderen Seite würden aber gerade diese Menschen gesundheitlich wohl am stärksten profitieren. Denn in vielen Ländern ernähren sich Menschen mit geringem Einkommen und Bildung weniger gesund. Auch für Deutschland zeigte die nationale Verzehrstudie, dass Menschen mit geringem sozioökonomischen Status etwa dreimal häufiger Süßgetränke zu sich nehmen als diejenigen mit dem höchsten Sozialstatus. Wenn der Staat ihnen dabei hilft, sich günstiger zu ernähren, würde mehr gesundheitliche Chancengleichheit und damit ein Stück mehr Gerechtigkeit hergestellt, argumentiert die WHO.

Wie gerecht oder ungerecht Menschen solche Steuern finden, dürfte auch damit zusammenhängen, wofür die Mehreinnahmen verwendet werden. Wenn sie in Gesundheitsprogramme investiert werden oder im Gegenzug gesunde Lebensmittel von Steuern befreit werden, dürfte die Akzeptanz größer sein.

Einige Länder verbinden die Getränkesteuer daher mit einer Steuersenkung auf Obst und Gemüse. Dieses Vorgehen fordern auch deutsche Fachverbände seit Jahren.

Welche anderen Möglichkeiten gibt es?

Nach einem 2019 veröffentlichten Überblicksartikel der besonders streng arbeitenden Cochrane-Kollaboration haben sich auch Ampel-Kennzeichnungen wie der Nutri-Score als vergleichsweise wirksam erwiesen, um den Konsum von Süßgetränken einzudämmen. Auch Marketingmaßnahmen in Supermärkten und Restaurants, die gesunde Getränke hervorheben, wurden als moderat wirksam bezeichnet. Keine Evidenz fanden die Autorinnen und Autoren dafür, dass freiwillige Verpflichtungen der Hersteller zu weniger Zucker in Softdrinks führten.

In Deutschland wird bisher auf die Freiwilligkeit der Industrie gesetzt. Sie hat sich unter anderem verpflichtet, 2015 bis 2025 den Zucker in Süßgetränken um 15 Prozent zu reduzieren. Eine Zwischenbilanz deutscher Forscher zeigte jedoch, dass die Hersteller weitab vom Kurs sind. Bis 2021 hatte der Zuckeranteil gerade mal um zwei Prozent abgenommen.