Was eine Zuckersteuer auf Softdrinks bewirken könnte

Von Berit Uhlmann

Die Verbraucherschutzminister aus neun Bundesländern haben sich auf ihrer jüngsten Konferenz für eine Maßnahme ausgesprochen, die Fachgesellschaften in Deutschland schon lange fordern: eine Steuer auf zuckerhaltige Softdrinks einzuführen, um deren Konsum zu drosseln. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Steuern oder ähnliche Abgabe auf Süßgetränke nachdrücklich. Was man über deren Effekte weiß.