In Deutschland gibt es einen weiteren Vorstoß, den Zuckerkonsum durch eine Abgabe auf Süßgetränke zu reduzieren. Schleswig-Holsteins Regierung entschied diese Woche, einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat einzubringen. Ziel sei, „dass die Hersteller den Zuckergehalt senken, sodass sie keine oder nur eine geringe Steuer oder Abgabe zahlen müssen“, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Die genaue Ausgestaltung solle noch geklärt werden.