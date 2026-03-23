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ErnährungWas eine Zuckersteuer auf Softdrinks bewirken könnte

Lesezeit: 5 Min.

Mehr als einhundert Länder haben eine Sonderabgabe für Süßgetränke eingeführt – in Deutschland wird noch diskutiert.
Mehr als einhundert Länder haben eine Sonderabgabe für Süßgetränke eingeführt – in Deutschland wird noch diskutiert. JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Schleswig-Holstein will einen Antrag auf eine Zuckersteuer in den Bundesrat einbringen. Welchen Nutzen hätte eine solche Abgabe, gibt es Risiken und wirksame Alternativen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Berit Uhlmann

In Deutschland gibt es einen weiteren Vorstoß, den Zuckerkonsum durch eine Abgabe auf Süßgetränke zu reduzieren. Schleswig-Holsteins Regierung entschied diese Woche, einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat einzubringen. Ziel sei, „dass die Hersteller den Zuckergehalt senken, sodass sie keine oder nur eine geringe Steuer oder Abgabe zahlen müssen“, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Die genaue Ausgestaltung solle noch geklärt werden.

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