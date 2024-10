Von Felix Hütten

Zucker – das Wort klingt schon hart, scharf und gefährlich. Und ja, das nicht ganz zu Unrecht: Die Kristalle schmecken super, keine Frage, und können bei Überkonsum der Gesundheit extrem schaden, das ist seit Jahren wissenschaftlicher Konsens. Nun liefern Forscher in einer aktuellen Studie, publiziert im Wissenschaftsjournal Science, einen weiteren Beleg dafür. Die Untersuchung zeigt, dass die Rationierung von Zucker in den ersten Lebensmonaten das Risiko senken kann, an den Volksleiden Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck zu erkranken.