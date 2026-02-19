Zum Hauptinhalt springen

Zahngesundheit„Am Zustand der Zähne kann man schnell sehen, wie es einer Gesellschaft geht“

Prävention und frühe Behandlungen sind sehr viel günstiger als späte Eingriffe.
Wenn Gesundheitssysteme sparen müssen, fangen sie oft bei der Mundgesundheit an. Das ist ein folgenreicher Fehler, sagt Dentalmediziner und Gesundheitsökonom Stefan Listl. Was wirklich etwas bringen würde.

Interview von Berit Uhlmann

SZ: Kürzlich hat der CDU-Wirtschaftsrat vorgeschlagen, dass künftig jeder selbst für den Zahnarztbesuch bezahlen soll.  Wundern Sie solche Ideen noch?

Medizin
:Kranker Mund, kranker Mensch

Die Folgen einer Parodontitis können weit über den Mundraum hinausreichen. Warum Ärzte öfter daran denken sollten, ihre Patienten mal zum Zahnarzt zu schicken.

SZ PlusVon Berit Uhlmann

