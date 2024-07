„Sie richten im Körper nichts an“: In einem SZ-Interview wurden diese Medikamente als weitgehend unproblematisch beschrieben. Doch Vorsicht! Die Geschichte einer Patientin zeigt: So einfach ist es nicht.

Gastbeitrag von Alkomiet Hasan

„Das Verteufeln von Schlafmitteln hat auch negative Folgen“ – das war die Überschrift eines kürzlich in der Süddeutschen Zeitung erschienen Interviews. Sehr interessant! Ich teile die Meinung des dort interviewten Kollegen, dass wir in der Medizin offen gegenüber allen wissenschaftlich fundierten Optionen bleiben müssen. Das gilt auch für die in dem Interview diskutierten sogenannten Z-Substanzen (Zopiclon, Zolpidem, Eszopiclon, Zaleplon).