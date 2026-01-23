Sie weiß nicht, ob es wirklich dieser eine Moment war, in dem sie beschloss, nicht mehr in Yogastudios zu gehen. Oder ob es die schiere Menge an Quatsch war, die Gunda Windmüller über die Jahre von Yogalehrerinnen und Yogalehrern zu hören bekommen hat. Aber als die Trainerin am Ende der Yogastunde zu ihrer Matte kam und zu Windmüller sagte: „Ich hab’ gesehen, du trinkst sehr schnell Wasser. Das ist nicht gut für deinen Energiefluss“, ging ihr das zu weit.
MedizinIst Yoga mehr als Sport und Entspannung?
Lesezeit: 7 Min.
Von Rückenschmerzen über Asthma bis Depressionen: Yoga soll bei allerlei Leiden helfen. Aber was davon ist belegt, und welche Mechanismen stehen dahinter? Eine Sinnsuche in der Wissenschaft.
Von Valentina Reese
