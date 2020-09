Von Christian Endt und Sören Müller-Hansen

Die Reisezeit ist vorerst vorbei. Nur noch wenige Tage und auch im letzten Bundesland Baden-Württemberg enden die Sommerferien. In den Schulen beginnt wieder der Präsenzunterricht, die Menschen kehren an ihre Arbeitsplätze zurück - doch der befürchtete Anstieg der Corona-Neuinfektionen ist vorerst ausgeblieben. Nachdem die Fallzahlen von Mitte Juli bis weit in den August hinein stetig stiegen, war Ende August sogar ein leichter Rückgang zu beobachten. Seither hat sich die Lage "tendenziell stabilisiert", wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in einem Situationsbericht schreibt. Etwas mehr als 1000 mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen wurden Anfang September jeden Tag durchschnittlich gemeldet.