Ein gewisser Exzess gehört zur Weihnachtszeit dazu. Niemand möchte sich in diesen besonderen Wochen dauernd Sorgen um seine Gesundheit machen. Doch noch viel weniger möchten die Menschen die Feiertage mit Brechdurchfall oder Vergiftungen verbringen. Daher: ein paar Tipps für Küche und Festtafel.
KüchenhygieneDie versteckten Gefahren in der Weihnachtsküche
Nach den Feiertagen nehmen Magen-Darm-Beschwerden statistisch zu. Woran das liegt, warum man Teig auch ohne Eier nicht roh probieren sollte – und Zimt nicht gleich Zimt ist.
