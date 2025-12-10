Ein gewisser Exzess gehört zur Weihnachtszeit dazu. Niemand möchte sich in diesen besonderen Wochen dauernd Sorgen um seine Gesundheit machen. Doch noch viel weniger möchten die Menschen die Feiertage mit Brechdurchfall oder Vergiftungen verbringen. Daher: ein paar Tipps für Küche und Festtafel.