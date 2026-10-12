Darauf deuten Blutuntersuchungen von einer Million Frauen hin. Sollten Hormonersatztherapien deshalb auch früher starten?

Neue Studie zu Wechseljahren – die Veränderungen beginnen früher als gedacht

Nach der letzten Menstruation einer Frau, der Menopause, treten möglicherweise abruptere körperliche Veränderungen auf als bisher angenommen. Zu dem Schluss kommt ein israelisches Forschungsteam in einer aktuellen Studie im Fachjournal Nature Medicine.