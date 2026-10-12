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MenopauseNeue Studie zu Wechseljahren – die Veränderungen beginnen früher als gedacht

Lesezeit: 3 Min.

Bewegung ist in jeder Lebensphase gesund.
Bewegung ist in jeder Lebensphase gesund.
Foto: Imago/Maskot

Darauf deuten Blutuntersuchungen von einer Million Frauen hin. Sollten Hormonersatztherapien deshalb auch früher starten?

Von Anke Fossgreen

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Nach der letzten Menstruation einer Frau, der Menopause, treten möglicherweise abruptere körperliche Veränderungen auf als bisher angenommen. Zu dem Schluss kommt ein israelisches Forschungsteam in einer aktuellen Studie im Fachjournal Nature Medicine.

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