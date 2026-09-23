Man wüsste oft gerne, wie alt man wirklich ist. Wie lange der Körper, in dem man lebt, jenseits der Lebensmitte noch mitmachen wird: dreißig Jahre oder doch eher nur zwanzig oder zehn? Auch wenn die ultimative Messmethode für den körperlichen Verfall noch nicht gefunden ist: Immerhin gibt es ein paar Indizien, an denen man sich orientieren kann.