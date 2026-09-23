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Gegen vorzeitiges Altern„Man sollte wirklich auf seine Waden achten“

Lesezeit: 3 Min.

Die Wadenmuskulatur unterstützt den Blutkreislauf. Man hilft ihr dabei, wenn man mehr Treppen steigt und weniger Rolltreppe fährt.
Die Wadenmuskulatur unterstützt den Blutkreislauf. Man hilft ihr dabei, wenn man mehr Treppen steigt und weniger Rolltreppe fährt.
Foto: Wolfgang Maria Weber/Imago

Zunehmend zeigt sich, wie wichtig die Waden für gesundes Altern sind. Manche bezeichnen die Muskeln am Unterschenkel als „zweites Herz“.

Von Christina Berndt

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Man wüsste oft gerne, wie alt man wirklich ist. Wie lange der Körper, in dem man lebt, jenseits der Lebensmitte noch mitmachen wird: dreißig Jahre oder doch eher nur zwanzig oder zehn? Auch wenn die ultimative Messmethode für den körperlichen Verfall noch nicht gefunden ist: Immerhin gibt es ein paar Indizien, an denen man sich orientieren kann.

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