Für viele junge Eltern ist es tägliche Routine, die Prozedur sitzt: Eine Tablette mit Vitamin D und Fluorid auf einen Teelöffel geben, ein paar Milliliter Wasser dazu, kurz warten – und ab damit in den Mund des Babys. Das Ganze dauert im besten Fall nur ein paar Sekunden. Zum Lohn ist das Kind durch das Fluorid vor Karies geschützt und durch das Vitamin D vor der schweren Knochenkrankheit Rachitis, die mit weichen und verformten Knochen einhergeht.