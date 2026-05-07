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MedizinBehörde prüft nach Erstickungstod von Baby Regelungen für Medikamente mit Vitamin D und Fluorid

Lesezeit: 4 Min.

Eine Tablette mit Vitamin D und Fluorid sollte immer mit Wasser aufgelöst werden, raten Experten.
Eine Tablette mit Vitamin D und Fluorid sollte immer mit Wasser aufgelöst werden, raten Experten. Daniel Hofer

In Deutschland sollen Säuglinge täglich eine aufgelöste Tablette bekommen. Nun ist in Österreich ein Baby nach der Einnahme eines neueren Mittels gestorben. Was Eltern tun können.

Von Christina Berndt

Für viele junge Eltern ist es tägliche Routine, die Prozedur sitzt: Eine Tablette mit Vitamin D und Fluorid auf einen Teelöffel geben, ein paar Milliliter Wasser dazu, kurz warten – und ab damit in den Mund des Babys. Das Ganze dauert im besten Fall nur ein paar Sekunden. Zum Lohn ist das Kind durch das Fluorid vor Karies geschützt und durch das Vitamin D vor der schweren Knochenkrankheit Rachitis, die mit weichen und verformten Knochen einhergeht.

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