Fast hätte man glauben können, dass das neue Virus nur ein Intermezzo in der chinesischen Stadt Wuhan gegeben habe. Ein kleiner Ausbruch, ausgehend von einem Tiermarkt, der längst von den Behörden geschlossen wurde. Nicht mehr als einige Dutzend Lungenentzündungen wurden gemeldet, die meisten davon mit mildem Verlauf. Tag für Tag hieß es aus China: Keine neuen Fälle mehr. Doch dann ging es am Wochenende Schlag auf Schlag.

Am Freitag meldeten die chinesischen Behörden 17 neue Fälle, am Samstag weitere 59 Erkrankungen. Am Sonntag kamen noch einmal 77 Patienten hinzu, auch am Montag stiegen die Zahlen weiter. Insgesamt sind nun mehr als 200 Menschen an den Lungenentzündungen mit Fieber, Husten und gelegentlicher Atemnot erkrankt. Drei von ihnen haben die Infektion nicht überlebt. Auch geografisch dehnt sich der Ausbruch derzeit aus. War zunächst nur Wuhan betroffen, wurde nun auch aus der 12-Millionen-Stadt Shenzhen ein Fall gemeldet, zwei weitere Erkrankungen wurden in Peking gefunden; in der Metropole leben mehr als 20 Millionen Einwohner. In Thailand, Japan und Südkorea wurden insgesamt vier Erkrankungen bestätigt. Alle Patienten hatten sich zuvor in Wuhan aufgehalten.

Warum nun also diese sprunghafte Entwicklung? Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt sie "das Ergebnis der verstärkten Suche" nach dem neuen Coronavirus. Die Gesundheitsbehörde in Wuhan teilte mit: "Unsere Stadt hat das Screening von verdächtigen Fällen von Lungenentzündungen ausgeweitet". Aus der Provinz Hubei, zu der Wuhan gehört, hieß es, dass seit dem 16. Januar routinemäßig ein Test eingesetzt wird, um die Verdachtsfälle abzuklären. Da er auch weiterhin zum Einsatz kommt, sei mit einem weiteren Anstieg der Fälle zu rechnen.

Jeremy Farrar, Infektionsmediziner und Direktor des Wellcome Trust sagte, es sei möglich, dass es viele milde oder sogar asymptomatische Fälle gebe, die das wahre Ausmaß des Ausbruchs verschleierten. Noch ist unklar, wann genau die nun erfassten Erkrankungen begannen; ob also lediglich länger zurückliegende Infektionen erst jetzt registriert werden, ober ob sich noch immer Menschen irgendwo anstecken. Der Fischmarkt, von dem die ersten Fälle ausgingen, ist seit 1. Januar geschlossen. Allerdings waren von Anfang an auch Menschen erkrankt, die nach allem, was man weiß, den Markt nie besucht hatten.

Von daher überrascht es nicht allzu sehr, dass das für China zuständige WHO-Regionalbüro ebenfalls am Wochenende erklärte, dass es Nachweise einer "begrenzten Menschen-zu-Mensch-Übertragung" habe. Dies passe zu der Erfahrung, die man mit anderen Coronaviren gemacht habe. Zu der Gruppe dieser Viren gehören auch die Erreger von Sars und Mers. Wer sich mit diesen Viren infiziert, steckt im Schnitt ein bis drei andere Menschen an.

Derartige Erkenntnisse sind über das neue Virus, dass derzeit nur nCoV heißt, noch nicht verfügbar. Allerdings spricht einiges dafür, dass es nicht sehr leicht übertragbar ist. Unter den mehreren Hundert Menschen, die Kontakt zu den ersten Erkrankten hatten, sind keine Infektionen aufgetreten. Auch Ärzte und Pfleger sind nicht erkrankt. Eine anhaltende Übertragung, bei der Menschen das Virus immer weitergeben, ist nicht wahrscheinlich, schreibt auch die WHO.

Dennoch führten mehrere Länder Kontrollen an Flughäfen ein. Auch die USA prüft nun die Körpertemperatur von Passagieren, die aus Wuhan einreisen. In Deutschland müssen Personen getestet werden, wenn sie an Atemwegsbeschwerden leiden und sich zuvor im Ausbruchsgebiet aufgehalten haben oder aber engen Kontakt zu einem Erkrankten hatten, teilte das Berliner Robert-Koch-Institut mit. Viele Experten rechnen offenbar damit, dass der neue Erreger nicht so schnell wieder verschwindet.