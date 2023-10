Maske an oder nicht: Was haben wir aus der Covid-Pandemie gelernt?

Interview von Felix Hütten

Sandra Ciesek empfängt auf der knarzenden Treppe, das Institut für Virologie der Universität Frankfurt wurde im 19. Jahrhundert gebaut, Fischgrätparkett zu Füßen, am Fenster fliegen Flugzeuge im Minutentakt vorbei. Die Virologin war während der Corona-Pandemie sehr präsent in der Öffentlichkeit, sie sprach regelmäßig im NDR-Podcast "Coronavirus Update". Zuletzt wurde es ruhiger um sie, doch Covid, das wird spätestens in diesem Herbst deutlich, hat weder die Menschheit noch die Wissenschaft verlassen.