Der Cheftrainer des FC Bayern wurde aus dem Krankenhaus entlassen, der Verein hat die Diagnose Hirnhautreizung mitgeteilt. Was das bedeutet und worauf man dabei besonders achten muss.

Die gute Nachricht zuerst: Vincent Kompany, der allseits beliebte und geschätzte Cheftrainer des FC Bayern München, ist auf dem Weg der Besserung und wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Nach seinem zunächst unklaren Zusammenbruch am vergangenen Freitag hat Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, nun auch die Diagnose mitgeteilt: Hirnhautreizung. Der 40-jährige Trainer erhole sich inzwischen zu Hause und brauche jetzt vor allem Ruhe und Schonung. Während des Auswärtsspiels in Freiburg am vergangenen Sonntag und im Pokalspiel gegen Magdeburg am Mittwoch wurde Kompany von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten.