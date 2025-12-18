Eltern können locker lassen und es endlich entspannter angehen. Jene Eislaufmütter und Fußballväter sowie alle anderen, die meinen, begnadete Jungmusiker, eine IQ-Bestie oder ein kleines Schachgenie zu Hause zu haben, müssen ihren Nachwuchs nicht weiter triezen und drängen. Geht es um langfristige Erfolge im Erwachsenenalter, sollten die Eltern nicht noch mehr Geigenunterricht buchen oder längere Trainingseinheiten im Nachwuchsleistungszentrum einfordern. Lasst die Kinder dafür gerne neben Geige zusätzlich Trompete spielen oder neben Fußball auch Tennis oder Basketball, wenn sie Lust dazu haben. Wer will schon einen Kinderstar, der alles für seine Karriere opfert, dann kurz aufblüht, aber später jäh verglüht?