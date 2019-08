8. August 2019, 18:27 Uhr Infektionen Tödliches Bad in der Ostsee

In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Frau an einer Infektion mit Vibrionen gestorben. Solche Fälle sind selten, könnten aber in Zukunft zunehmen.

Von Berit Uhlmann

Dass ein Bad in der Ostsee zu einer tödlichen Infektion führen kann, mag viele Menschen erstaunen. Doch in Mecklenburg-Vorpommern ist dies gerade passiert, wie der Direktor des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, Heiko Will, in Rostock bestätigte. Eine hochbetagte Frau starb an einer Infektion mit dem Bakterium Vibrio vulnificus, das zur Gattung der Vibrionen gehört, die natürlicherweise in Süß- und Meerwasser vorkommen. Mit all seiner Tragik ist der Fall allerdings weder extrem außergewöhnlich, noch Zeichen einer massiv erhöhten Gefahr für ...