Von Berit Uhlmann

Seit sich immer mehr Frauen von der Pille und anderen hormonellen Verhütungsmitteln abwenden, ist die Familienplanung nicht einfacher geworden. Zwar gibt es Unmengen von Listen, Tabellen und Grafiken, die Alternativen darstellen - mitsamt ihrer Wirksamkeit. Doch so simpel und klar diese Angaben zur Effektivität wirken, so unzuverlässig können sie sein. Auch und besonders wenn sie, was oft der Fall ist, den wissenschaftlich klingenden Namen Pearl-Index tragen.