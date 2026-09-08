Kinderhaut ist gegenüber Hitze extrem empfindlich. Viele Eltern ahnen gar nicht, dass selbst beim Kaffeetrinken Gefahr für ihre Kinder droht. Wie sich Unfälle verhindern lassen und was im Ernstfall zu tun ist. Fragen an den Kinderchirurgen Joachim Suß.

Man erreicht Joachim Suß während einer Autopanne im Italienurlaub. Der Kinderchirurg hat viel Zeit zu sprechen, seit Stunden wartet seine Familie schon auf die Pannenhilfe. Angst, dass jemand am liegengebliebenen Auto etwas Heißes anfasst, muss man nicht haben. Suß ist auf Verbrennungen spezialisiert. Er weiß, wie man vorbeugt und was im Notfall zu tun ist.