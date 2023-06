Von Berit Uhlmann

Umweltverschmutzung und die Auswirkungen des Klimawandel können die Gesundheit belasten. Auf dem Gesundheitsforum der Süddeutschen Zeitung rieten Experten daher dazu, diese Risiken im Blick zu behalten und das Verhalten daran anzupassen. Drei Informationsquellen, die dabei helfen.

UV-Index

Wie schädlich die UV-Strahlung aktuell ist, gibt der UV-Index an. Er reicht von Stufe 1 bis Stufe 11 oder höher; je größer der Wert, umso schneller kann bei ungeschützter Haut ein Sonnenbrand entstehen. Ab Stufe 3 sind Maßnahmen zum Sonnenschutz erforderlich; ab Stufe acht ist die Vorbeugung dringend. Dann sollten sich Menschen nach Möglichkeit auch nicht mehr in Freien aufhalten.

In Deutschland erstellt das Bundesamt für Strahlenschutz den aktuellen Index. Die Strahlung wird an 33 Orten des Landes erfasst; die Werte werden mehrfach pro Stunde aktualisiert. In der warmen Jahreszeit gibt es zudem dreimal wöchentlich Prognosen für die kommenden drei Tage. Die Werte können unter www.bfs.de/uv-index eingesehen werden. Auch Wetter-Seiten oder -Apps zeigen den Index oft an.

Wer verreist, kann die SunSmart Global UV App verwenden, die die Weltgesundheitsorganisation WHO gemeinsam mit Partnern entwickelt hat. Sie zeigt für viele Städte weltweit den UV-Index sowie Basis-Wetterdaten für den aktuellen Tag sowie die folgende Tage an.

Luftqualitäts-Index

Tagesaktuelle Daten zur Sauberkeit der Luft stellt das Umweltbundesamt (UBA) in seinem Luftqualitäts-Index bereit. Er errechnet sich aus den Konzentrationen der Schadstoffe Stickstoffdioxid, Feinstaub (PM₁₀) und Ozon, die an über 400 deutschen Messstationen registriert werden.

Der Index wird mehrmals täglich aktualisiert. Er schätzt die Luftqualität in fünf Stufen von sehr gut bis sehr schlecht ein. Bei schlechter und sehr schlechter Qualität sollten vor allem empfindliche Personen, zum Beispiel Menschen mit Atemwegserkrankungen, Anstrengungen im Freien meiden.

Der Index kann auf der Webseite des UBA unter: www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/ eingesehen werden. Es ist dort auch möglich, die Konzentrationen einzelner Schadstoffe zu verfolgen, sowie zum Teil Prognosen für die kommenden Tage zu erhalten. Alternativ gibt es die Daten auf einer Smartphone-App des Amtes.

Pollenflug

Für Menschen mit Heuschnupfen ist die Pollenvorhersage eine wichtige Informationsquelle. Sie können damit ihre Aktivitäten und die Einnahme von Medikamenten planen.

Für Deutschland kann die erwartete Gefahr durch Pollen unter anderem unter www.dwd.de/pollenflug abgerufen werden. Diese Prognose wird von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) und dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erstellt. Grundlage sind Messungen der Pollenkonzentration und meteorologische Vorhersagen.

Die Prognose umfasst die wichtigsten Pollen für Deutschland; das sind Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia. Sie gilt für den aktuellen Tag und die zwei Folgetage. Die Daten sind ebenso wie der UV-Index auch in der Gesundheits-Wetter-App des DWD enthalten. Auf der Webseite des PID werden zudem Vorhersagen für Europa angeboten.